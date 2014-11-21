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رئيس ماريتيمو مهاجما محمد إبراهيم: أنت كالطفل

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رئيس ماريتيمو مهاجما محمد إبراهيم: أنت كالطفل رئيس ماريتيمو مهاجما محمد إبراهيم: أنت كالطفل

واصل كارلوس بيريرا رئيس نادي ماريتيمو البرتغالي هجومه على صانع الألعاب محمد إبراهيم الذي امتنع عن حضور تدريبات الفريق وغادر البرتغال.

وغادر محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق البرتغال يوم الخميس عائدا إلى القاهرة، مؤكدا رغبته في فسخ التعاقد مع ماريتيمو.

محمد إبراهيم يفسر رغبته في ترك مارتيميو .. ويؤكد: حسام حسن يفاوضني

وهاجم بيريرا محمد إبراهيم بشدة في تصريحات لصحيفة ( أبولا) البرتغالية قائلا: " هو كالطفل، منذ أن بدأت القصة وهو كالطفل، لقد خاب ظني فيه".

وكان رئيس ماريتيمو قد أوضح أن سلوك صانع ألعاب الزمالك السابق قد تغيير منذ أن بدأ بالذهاب إلى المقهى مع بعض الأشخاص.

رئيس ماريتيمو للزمالك: محمد إبراهيم = 10 مليون يورو

وعن إمكانية بيع محمد إبراهيم في سوق الانتقالات الشتوية القادمة، قال بيريرا: " حتى الآن هو مرتبط بعقد مع النادي، ومن يريد اللاعب عليه التفاوض مع النادي".

ويعد إبراهيم أحد أغلى الصفقات التي انضمت إلى ماريتيمو وذلك مقابل 400 ألف يورو حصل عليها الزمالك، ويرتبط بعقد لمدة خمس سنوات مع شرط جزائي بقيمة 10 مليون يورو.

وكانت تقارير برتغالية قد زعمت بأن زوجة محمد إبراهيم التي لم تتأقلم على الحياة في ماديرا هي السبب في قرار اللاعب بالعودة إلى .

صحيفة برتغالية: زوجة محمد إبراهيم السبب في رحيله عن ماريتيمو

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