قوات الاحتلال تُصيب فلسطينيين بالرصاص الحي خلال مسيرة «النبي صالح»

أٌصيبت المواطنة الفلسطينية ناريمان التميمي، والمواطن باسل الريماوي، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة “النبي صالح” الأسبوعية المناوئة للاستيطان.

وأفادت اللجنة التنسيقية للمقاومة الشعبية، في “النبي صالح”، بأن جنود الاحتلال اطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز باتجاه لمشاركين مما أدى إلى إصابة الناشطين “التميمي” و”الريماوي” بالرصاص الحي، كما أُصيب العشرات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وقالت اللجنة إن “الناشطين التميمي والريماوي نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج وإن الناشطة التميمي خضعت لعملية جراحية”.

من ناحية أخرى أصيب جنديان إسرائيليان بجروح طفيفة، اليوم الجمعة، خلال مواجهات شهدتها محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وشهدت عدة مناطق في الضفة الغربية اندلاع مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن إصابة جنديين بجروح طفيفة واندلعت المواجهات في مناطق الخليل، وحاجز قلنديا، والرام، والجلزون، والنبي صالح، وعزون، وكفر قدوم.

ومن جهة أخرى، اندلع حريق بعد ظهر الجمعة بموقع عسكري إسرائيلي في مدينة “الخليل” جنوب الضفة الغربية المحتلة جراء إلقاء شاب فلسطيني زجاجة حارقة عليه، الأمر الذي تسبب في احتراق “كرفان” داخل موقع عسكري على أطراف إحدى المستوطنات وسط الخليل.

وألقى شاب فلسطيني الزجاجة الحارقة بعد أن نجح في تجاوز حاجز لقوات الأمن الفلسطيني، وأن العملية كادت أن تتسبب في وقوع ضحايا.

ش أ