برهامي : تظاهرات 28 نوفمبر دعوة للفوضى

حذر الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، من المشاركة في مظاهرات 28 نوفمبر التي دعت إليها بعض الجهات، لإشاعة الفوضى في البلاد.

وقال “برهامي” – خلال كلمته بمؤتمر حزب “النور” بالبحيرة ضمن حملة “مصرنا بلا عنف” مساء اليوم – إن “ما تتبعه تلك الكيانات من محاولة هدم الدولة باتباع أسلوب حرب العصابات لن ينجح في مصر”، مشيرًا إلى أن ذلك النوع من المعارك يمكن أن ينجح فقط في الدول المحتلة، موضحًا أن الشعب صار يبغض تلك الكيانات والدعوات التي تدعو لها.

وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية، أن التقدم الذي حققته البلاد على مدار سنة ونصف لهو غصة في حلوق هؤلاء الذين أقنعوا أتباعهم بشتى السبل بأن انهيار الدولة قادم لا محالة، لافتا إلى إفلاس تلك الطوائف عن إثبات تلك الادعاءات.

من جانبه وجه نادر بكار مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام نصيحة لشباب الحزب بأن يظهروا رفضهم للعنف عمليًا وفعليًا وأن يظهروا للمجتمع الخير.

وقال “بكار” – خلال كلمته بالمؤتمر – “لابد أن يدرك الناس أننا بعيدين عن التكفير، ودورنا الأكبر هو توعيتهم بحقيقة من يدعو إلى تظاهرات العنف، وأن نعمل على طمأنة كافة الشعب المصري بالتأكيد على أننا نخاف على مصر، ونرفض كافة أشكال العنف ونرفض تلك التظاهرات”.

وأوضح “بكار” أن هناك من يحاول أن يستدرج حزب النور لمعارك جانبية؛ ليشغله عن العمل على الأرض، وخدمة الناس، موجها رسالة إلى الأحزاب قائلا “إن الاختلافات لن تنته، ولكننا لابد أن ندير الخلافات بطريقة أخلاقية نحفظ بها بلادنا”.

ا ش ا