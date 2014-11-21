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بالصور..رالي الفراعنة يصل أسيوط والمحافظ يكلف المسئولين بتقديم كافة التسهيلات

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بالصور..رالي الفراعنة يصل أسيوط والمحافظ يكلف المسئولين بتقديم كافة التسهيلات بالصور..رالي الفراعنة يصل أسيوط والمحافظ يكلف المسئولين بتقديم كافة التسهيلات

استقبلت محافظة أسيوط اليوم الجمعه المشاركين في سباقات “رالي الفراعنة” قادمين من محافظة أسوان مرورا بالاقصر.

ووضعت محافظة أسيوط برنامجا سياحيا للمشاركين في الرالي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة تنشيط السياحة وادارة السياحة بالمحافظة.

وقد وصل إلى مدينة أسيوط المشاركين في رالي الفراعنة ضمن قيام فريق التحدي بهذه الرحلة للموسم الرابع والتى يقطع فيها مسافة 2950 كيلو متر خلال 9 أيام بدءاً من الإسكندرية شمالاً وحتى مدينة أبوسمبل السياحية جنوباً، ليعود الفريق فى إتجاه الشمال مرة أخرى الي أسوان ثم الأقصر ثم الي أسيوط قبل الاتجاه لإنهاء الرالي تحت سفح أهرامات الجيزة.

وقالت هدير المصري المتحدث الاعلامي لتحدي عبور انه يشارك فى الرالى “ألكس شاكون” من أشهر راكبى الدراجات النارية فى العالم الذى طاف حول العالم على دراجة نارية فى 600 يوم والرحالة المصرى عمر منصور أول مصرى وعربى وأفريقى يعبر قارة أفريقيا بدراجته النارية بالإضافة إلى مشاركة 60 متسابقًا مختلفى الجنسية من 12 دولة هى مصر وأمريكا وأستراليا وكندا والمكسيك والبرازيل وإيطاليا وبيرو وإنجلترا والبرتغال والتشيك والهند.

وأضافت المصري أن الرالى بدأ من مدينة الإسكندرية مرورا بالقاهرة ثم العين السخنة ومدينة الجونة ومرسى علم عبورا بالصحراء الشرقية إلى أسوان ثم يتجه جنوبا إلى أبعد نقطة سياحية على حدود مصر الجنوبية معبد أبو سمبل
> الخالد، ومن هناك يتجه شمالا ليكتمل خط السير بالمشاركين في وادى النيل بين الأقصر وأسوان وأسيوط قبل الاتجاه شمالا لإنهاء الرالى تحت سفح أهرامات الجيزة.

ومن جانبه وجه اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط مسئولى السياحة والمحافظة والأمن بتقديم كافة التسهيلات للفريق لإتمام رحلته بالشكل الذى يليق بسمعة مصر سياحياً مع توفير كافة الخدمات الممكنه على الطرق السريعة لهم مضيفا بأن الهدف من الرالي بث رسالة طمأنينة عن استقرار الأوضاع الأمنية مع توجية الدعوة للسياحة العالمية بضرورة زيارة مصر لإعادة أكتشاف مقوماتها.

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