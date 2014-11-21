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ضبط عاطل بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش بسوهاج‎

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ضبط عاطل بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش بسوهاج‎ ضبط عاطل بتهمة الإتجار فى مخدر الحشيش بسوهاج‎

المتهم بحوزته المضبوطات

تمكنت قوات الأمن بسوهاج من ضبط عاطل يقوم بالاتجار فى الحشيش بمركز البلينا.

تلقى اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج،  إخطاراً من مركز شرطة البلينا بضبط المدعو علم الدين محمد احمد 55 سنة عاطل والمسجل شقي خطر فئة ج مخدرات وبحوزته 66 قطعة متوسطة الحجم لمادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمخدر الحشيش تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 15920 جنيه و 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6372 إدارى مركز البلينا، وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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