أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مورينيو: دييجو كوستا تعافى تماما من إصابته

Google+ Print
مورينيو: دييجو كوستا تعافى تماما من إصابته مورينيو: دييجو كوستا تعافى تماما من إصابته

(إفي): أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي اليوم أن المهاجم الإسباني البرازيلي دييجو كوستا "تعافى تماما" من إصابته وسيتمكن من لعب مباراة غد أمام وست بروميتش في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما لم يؤكد مشاركة لاعب الوسط سيسك فابريجاس أساسيا.

وقال مورينيو في تصريحات نشرها موقع (البلوز): "دييجو كوستا تعافى تماما وكذلك أندري شورلي.. فابريجاس تدرب اليوم مع الفريق، ولكن علينا أن نتخذ قرارا، نتمنى أن يلعب نظرا لأهمية المباراة".

وغاب دييجو كوستا وفابريجاس عن آخر مباراتين للمنتخب الإسباني أمام بيلاروسيا وألمانيا، فيما تشير جميع المؤشرات إلى أن المهاجم ولاعب الوسط سيلعبان غدا أساسيين.

وأكد مورينيو أيضا أن البرازيلي راميريز "يمكن أن يلعب" امام ويست بروم، ولكنه ليس "في ظروف جيدة" مثلما حدث في "لقاء الدوري الآخير" أمام ليفربول.

وقال المدرب البرتغالي "راميريز يمكنه اللعب، ليس في افضل حالاته ولكنه يتحسن".

وبالإضافة إلى راميريز ودييجو كوستا وفابريجاس، تضم قائمة مورينيو للقاء وست بروميتش أيضا الإسباني سيزار أزبيليكويتا والبرازيليين فيليبي لويس وويليان وأوسكار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع