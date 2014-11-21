مورينيو: دييجو كوستا تعافى تماما من إصابته

(إفي): أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي اليوم أن المهاجم الإسباني البرازيلي دييجو كوستا "تعافى تماما" من إصابته وسيتمكن من لعب مباراة غد أمام وست بروميتش في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما لم يؤكد مشاركة لاعب الوسط سيسك فابريجاس أساسيا.

وقال مورينيو في تصريحات نشرها موقع (البلوز): "دييجو كوستا تعافى تماما وكذلك أندري شورلي.. فابريجاس تدرب اليوم مع الفريق، ولكن علينا أن نتخذ قرارا، نتمنى أن يلعب نظرا لأهمية المباراة".

وغاب دييجو كوستا وفابريجاس عن آخر مباراتين للمنتخب الإسباني أمام بيلاروسيا وألمانيا، فيما تشير جميع المؤشرات إلى أن المهاجم ولاعب الوسط سيلعبان غدا أساسيين.

وأكد مورينيو أيضا أن البرازيلي راميريز "يمكن أن يلعب" امام ويست بروم، ولكنه ليس "في ظروف جيدة" مثلما حدث في "لقاء الدوري الآخير" أمام ليفربول.

وقال المدرب البرتغالي "راميريز يمكنه اللعب، ليس في افضل حالاته ولكنه يتحسن".

وبالإضافة إلى راميريز ودييجو كوستا وفابريجاس، تضم قائمة مورينيو للقاء وست بروميتش أيضا الإسباني سيزار أزبيليكويتا والبرازيليين فيليبي لويس وويليان وأوسكار.