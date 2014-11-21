أنشيلوتي: كل شخص حر في رأيه.. لكن رونالدو الأحق بالكرة الذهبية

(إفي): رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على التصريحات التي أدلى بها شابي ألونسو لاعب بايرن ميونخ الحالي والفريق الملكي سابقا حول جائزة الكرة الذهبية وأحقية زميله الحارس الألماني مانويل نوير بها.

وقال أنشيلوتي لألونسو إنه "واحد من هؤلاء الذين يعتقدون أن كريستيانو رونالدو" لن يتمكن من تكرار الفوز بالجائزة، لكن الإيطالي يرى أن صاروخ ماديرا هو الوحيد الذي يستحقها.

وأوضح المدرب المخضرم "قرأت ما قاله تشابي لكنه رأيه ولا أحبذ الدخول في مثل هذا النوع من التصريحات. لكنني اعتبر أنه أبدى رأيه الشخصي فيما يتعلق بحراسة المرمى والكرة الذهبية"، في إشارة إلى تصريحات لاعب الوسط الإسباني عن نوير التي أكد فيها أن نوير هو أفضل حارس مرمى لعب إلى جواره، دون إشارة إلى حارس مرمى فريقه السابق إيكر كاسياس.

وأضاف أنشيلوتي "إنه واحد من القلائل الذين يعتقدون ان كريستيانو لن يفوز بالكرة الذهبية. من الواضح للغاية من سيكون الفائز.. وطبيعي أن يقول شابي هذا لأن نوير زميله".

كما عاد الإيطالي للتأكيد على أن رونالدو هو الوحيد الذي يستحق الكرة الذهبية لهذا العام، بل ووصل به الأمر للقول بان الجدل ربما يكون ممكنا بالنسبة للنسخة المقبلة من الجائزة.

وأبرز "كل شخص يدلي برأيه يمكنه أن يقول ما يريد. كان هناك الكثير من الجدل العام الماضي، ولكن من الصعب للغاية في هذا العام التفكير في لاعب آخر غير كريستيانو، الذي فاز بكل الجوائز الفردية والجماعية. لقد أحرز 17 هدفا في دوري الأبطال وكان مهما للغاية من أجل حصد اللقب".

وتابع "يمكن النقاش حول الكرة الذهبية المقبلة، لأنه ليس هناك مجال للشكوك هذا العام".

وكان شابي ألونسو قد صرح لصحيفة (بيلد) الألمانية بأن نوير، حارس البايرن ومنتخب ألمانيا، هو الأحق بالفوز بالكرة الذهبية، كما أكد: "نوير لا يعد أفضل حارس مرمى عرفته فقط، بل هو لاعب استثنائي أيضا داخل الملعب".