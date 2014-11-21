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مصرع عامل بطلق ناري خاطئ اثناء قيامه بالعبث بسلاحه بسوهاج

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مصرع عامل بطلق ناري خاطئ اثناء قيامه بالعبث بسلاحه بسوهاج مصرع عامل بطلق ناري خاطئ اثناء قيامه بالعبث بسلاحه بسوهاج

جثة – أرشيفية

لقى عامل مصرعه اثر اصابته بطلق ناري خاطئ اثناء قيامه بالعبث بسلاح ناري بسوهاج .

كان اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج قد تلقي اخطارا من مركز شرطة اخميم بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول المدعو/ على ممدوح عارف 23 سنة عامل ويقيم الأحايوة شرق جثة هامدة نتيجة اصابته بطلق ناري .

بالانتقال والفحص تبين انه اثناء قيام المذكور بالعبث ببندقية خرطوش خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ احدثت اصابته التى اودت بحياته وتم ضبط السلاح المستخدم والتحفظ عليه ، وجاري استدعاء احد اهلية المتوفي .

تم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف .

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