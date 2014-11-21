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مؤشر «السعادة» حول العالم: مصر في المركز الـ91.. والجزائر الأولى عربيًا

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مؤشر «السعادة» حول العالم: مصر في المركز الـ91.. والجزائر الأولى عربيًا مؤشر «السعادة» حول العالم: مصر في المركز الـ91.. والجزائر الأولى عربيًا

يحلم الجميع بحياة سعيدة لفترة طويلة، ولهذا قدم مؤشر «السعادة» العالمي قائمة تضم أكثر الدول يتمتع فيها المواطنون بسعادة تختلف عن ذويهم في الدول الأخرى.

وأوضح المؤشر عبر خريطة نشرتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، الجمعة، أوضاع 151 دولة حول العالم توفر حياة طويلة وسعيدة لمواطنيها.

واحتلت دولة كوستاريكا المركز الأول ثم فيتنام ثم كولومبيا، بينما احتلت الدول الكبرى مراكز متأخرة، حيث جاءت المملكة المتحدة في المركز (44) وألمانيا (47)، وإسبانيا (62)، وكندا (65)، وأستراليا (76) والولايات المتحدة (105).

وأوضح المؤشر الذي يحمل اسم «الكوكب السعيد» أنه يقيس السعادة حسب عوامل مهمة أخرى بدلا من الثروة فقط، مثل قدرة الدول على توفير حياة طويلة سعيدة ومستدامة للناس التي تعيش فيها.

وعلى مستوى الدول العربية، جاءت في المركز (91)، بينما احتلت الجزائر رأس الدول العربية، حيث جاءت في المركز (20) والأردن (26) والعراق (38) والمغرب (40) والسعودية (52) ولبنان (76) واليمن (81).

وجاء في المركز الرابع دولة بليز في أمريكا الوسطى المطلة على البحر الكاريبي، وفي المركز الخامس السلفادور، ثم جاميكا، ثم نيكارجوا ثم فنزويلا ثم جوالتيمالا ثم بنجلاديش وكوبا.

وأشار المؤشر في تقريره أن النتائج قامت على بيانات تم تجميعها من مركز «جالوب» الأمريكي للأبحاث وتقارير التنمية البشرية التي تصدرها هيئة الأمم المتحدة من مختلف دول العالم.

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