حبس ثلاث طلاب ببورسعيد لإتهامهم بقتل زميلهم ببورفؤاد

تمكنت المباحث الجنائية بمحافظة بورسعيد من ضبط قتلة حسين محمد العتمة الطالب بكلية التجارة مقيم دائرة قسم العرب مصاب بجرح بالجدار الصدرى ونزيف داخلى بالصدر تم نقلة لمستشفى بورفؤاد العام ومنها للمستشفى الجامعى بالأسماعيلية وتوفى قبل وصولة .

وذلك على اثر مشاجرة مع كل من أحمد طارق حبيب طالب بكلية التجارة مقيم دائرة بورفؤاد مصاب بجروح سحية باليد اليمنى و الرأسف وأسلام سامح السيد طالب بكلية التجارة مقيم دائرة بورفؤاد مصاب بجروح سطحية بالساعد الأيمن وفروة الرأس والصدر، ومحمد مسعد على ـطالب بكلية التجارة مقيم دائرة بورفؤاد .

وقد تبين ان سبب المشاجره يرجع الى حدوث مشاده كلامية بين الطرفين داخل كافتيريا كلية التجارة بسبب الخلاف على اولوية الجلوس على مقاعد الكافتيريا تطورت الى مشاجره أمام الباب الخارجى للكلية نتج عنها إصابات بالطرفين .

بسؤال الثانى من الطرف الأول “شقيق المتوفى” أتهم الأول من الطرف الثانى بإحداث اصابة شقيقة بمطواة و التى اودت بحياتة كما اتهم الثانى والثالث بالتعدى على شخصة هو بالضرب واحداث ما بة من اصابات .

تم ضبط جميع المتهمين وبحوزة المدعو احمد طارق حبيب مطواة “قرن غزال” والتى قرر انها المستخدمة فى احداث اصابة المتوفى والتى اودت بحياتة .

> وبالعرض على النيابة العامة باشرت التحقيق و قررت حبس الثلاث متهمين من الطرف الثانى على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم فى المواعيد القانونى .