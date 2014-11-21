مساعدات عينية للأسر التى أخلت منازلها برفح والشيخ زويد

قامت حملة “لن ننساكم .. أهلنا فى سيناء” بتوزيع كميات من المساعدات العينية على الأسر التى أخلت منازلها في رفح والشيخ زويد بسبب العمليات الأمنية للقضاء على الإرهاب.

وقالت المسئولة الإعلامية عن الحملة أميرة شعيشع – فى تصريح لها اليوم الجمعة – إن المساعدات مقدمة من بعض الجهات الرسمية والمتطوعين من المواطنين، وشملت كميات من وبعض الاحتياجات المعيشية لتلك الأسر .. بالإضافة إلى الملابس والأغطية والبطاطين والمفروشات ولوازم المعيشة الأخرى.

وأكدت أن هذه المساعدات استفاد منها 21 أسرة تضم نحو 120 فردا من بينهم 5 أسر تقيم فى مقاعد ودواوين العائلات بالعريش و7 أسر تقيم عند الكيلو 17 غرب العريش ، و 9 أسر أخرى تقيم عند الكيلو 20 غرب العريش فى مناطق غير مؤهلة للإقامة بها.

ومن جانبه ، أعلن إسلام عروج مؤسس الحملة أن الحملة تستهدف الأسر التى تركت منازلها بعد إخلائها فى المنطقة الحدودية برفح أو الذين هجروا منازلهم جنوب الشيخ زويد ورفح بسبب العمليات الأمنية ضد البؤر الارهابية ، مشيرا إلى أنه يتم دعم تلك الأسر بمستلزمات المعيشة وتوفير أماكن مناسبة لها للإقامة بها ومساعدتها على الاندماج فى المجتمع الجديد.

وتضم الحملة مجموعة من شباب المتطوعين من مختلف أنحاء المحافظة ممن ليس لهم أية انتماءات حزبية أو سياسية ، وكانت بداية الحملة من منطلق الحصول على حقوق ضحايا العملية الإرهابية التى استهدفت المدنيين فى حى ضاحية السلام بالعريش ثم توسعت لتخدم من تعرضوا لسقوط قذائف على منازلهم بمناطق الشيخ زويد ورفح وباقى العمليات الإرهابية الأخرى ومن أخلوا منازلهم فى المنطقة الحدودية.

أ ش أ