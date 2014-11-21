320 ألف جنيه من أكاديمية البحث العلمي لدعم 25 ابتكارًا

صرح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأن الأكاديمية ستخصص مبلغ 320 ألف جنيه للمساهمة في تمويل 25 ابتكارا من الابتكارات الفائزة في معرض القاهرة الدولي الأول للابتكار، الذي اختتم فعالياته أمس، بالإضافة إلى برامج الأكاديمية المتعددة التي تعمل فيها حاليا لدعم شباب الباحثين والمبتكرين.

وأكد صقر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم – أن الأكاديمية ستقدم 20 ألف جنيه مساهمة منها بالتعاون مع مؤسسة محمد فريد خميس والتي خصصت مبلغ 30 ألف جنيه لكل ابتكار فائز، مشيرا إلى أن الأكاديمية ستقدم كافة الدعم لشباب المبتكرين حتى تتحول ابتكاراتهم من نموذج أولى إلى شركات تكنولوجية رائدة تساهم في تحقيق التنمية المنشودة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن المعرض الذي نظمته الأكاديمية بالتعاون مع جمعية نهضة المحروسة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء نجح في حشد المبتكرين المصريين مع الجهات المانحة والمعنية بدعم الابتكار والتكنولوجيا ورجال الصناعة والبنوك والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، مؤكدا أنه سيتم على الفور الاستعداد لفعاليات معرض القاهرة الدولي الثاني للابتكار والذي سيعقد العام القادم في شهر نوفمبر.

وكان الدكتور محمود صقر قد أعلن أمس عن فوز 29 ابتكارا تخدم مجالات حيوية يحتاج إليها المجتمع المصري، وذلك في معرض القاهرة الدولي الأول للابتكار بعد تقييمهم علميا وفنيا، وتم اختيارهم من بين ما يقرب من 100 ابتكار ، وقدمت مؤسسة محمد فريد خميس 16 جائزة قيمة كل منها 30 ألف جنيه، فيما قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باحتضان ورعاية 3 ابتكارات، وقدمت شركة “بلاك بيرى – مصر” جائزة لفائز واحد.

ا ش ا