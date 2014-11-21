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بالفيديو والصور.. مباحث التل الكبير تشن حملة على مروجى المواد المخدرة‎

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بالفيديو والصور.. مباحث التل الكبير تشن حملة على مروجى المواد المخدرة‎ بالفيديو والصور.. مباحث التل الكبير تشن حملة على مروجى المواد المخدرة‎

 

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز التل الكبير من ضبط عدد من كبار تحار المخدرات فى حملة امنية بنظاق المحافظة .
> وقال مسئول امنى انه تم ضبط كل من المتهم محمد ص س  من قبيلة عرب الحويطات  سن 25 عاطل مقيم وادى المـلاك ـ دائرة المركـز ، حال قيادته السيارة خاصته رقم 63549 ملاكى الإسماعيلية وبحوزته داخل السيارة على عدد “50 ” لفافة كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر وزنت حوالى ” 150 كيلو جرام ” ، تم التحفظ على المتهم والسيارة والمضبوطات وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

 

وقال المسئول انه تم ضبط المتهم محمد س ح سن 42 عاطل مقيم وادى الملاك  دائرة المركز سبق إتهامه في عـ6ـدد قضايا ” مشاجرة ، سرقة وسائل نقل ، سرقات متنوعة ” وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى “500 جرام ” كذا قطعة من مخدر الحشيش وزنت حوالى ”80 جرام “ومبلغ مالى قدره “7745 جنيه ” وتليفون محمول ، و بمواجهته بما أوردته التحريات وأسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

كما تم ضبط المتهم مصطفى س م  وشهرته  مصطفى أبو قريطم ــ من قبيلة عرب بلى سن 21 عاطل مقيم وادى الملاك ــ دائرة المركز حال قيادته السيارة رقم 351 أ ن ف وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت حوالى  كيلو جرام ومبلغ مالى قدره “1610 جنيه “وتليفون محمول ، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

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