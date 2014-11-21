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ألونسو يعتذر لرونالدو عن تصريحات الكرة الذهبية

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ألونسو يعتذر لرونالدو عن تصريحات الكرة الذهبية ألونسو يعتذر لرونالدو عن تصريحات الكرة الذهبية

(إفي): تقدم الإسباني شابي ألونسو لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني، بالاعتذار لزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو إذا كان قد شعر بالإهانة من التصريحات التي قال فيها إن حارس الماكينات الألمانية مانويل نوير هو الأحق بالفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وكشف برنامج (El Partido de las 12) أن شابي اعتذر للاعب البرتغالي، وأوضح له أن ما قاله في تصريحاته هو أن الفائز بالكرة الذهبية يجب أن يكون ألمانيًا أو كريستيانو رونالدو.

وأشار البرنامج إلى أن رد فعل كريستيانو كان طبيعيا، وأخبره أن الأمر لم يضايقه.

وكان شابي قد صرح لصحيفة (بيلد) الألمانية بأن نوير، حارس البايرن ومنتخب ألمانيا، هو الأحق بالفوز بالكرة الذهبية كما أكد: "نوير لا يعد أفضل حارس مرمى عرفته فقط، بل هو لاعب استثنائي أيضا داخل الملعب".

ولم يفكر شابي في الاعتذار لكاسياس الذي تجاهل ذكره في المقابلة.

يشار إلى أن تصريحات شابي قد تسببت في إثارة الكثير من الجدل بين عشاق الملكي وداخل الفريق نفسه.

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