هيئة الانتخابات التونسية تحيل 22 ملفا تتعلق بجرائم انتخابية إلى النيابة العمومية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرئاسية التونسية أن وحدة مراقبة الحملة الرئاسية رصدت عددا من المخالفات وأحالت 22 ملفا إلى النيابة العمومية باعتبارها ترتقي إلى مرتبة الجرائم الانتخابية.

وقال رئيس الهيئة شفيق صرصار في مؤتمر صحفي اليوم أن الهيئة قامت بمراجعة تعيين 1457 شخصا ما بين أعضاء ورؤساء مكاتب الاقتراع، بعد أن تبين لها عدم توفر شرطي الكفاءة أوالحياد، مشيرا إلى أن قوائم الناخبين تضم 5 ملايين و285 ألفا و625 ناخبا.

وأضاف صرصار أن الهيئة قررت تعديل فتح مراكز الاقتراع داخل الجمهورية يوم الاقتراع الأحد المقبل من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء، باستثناء 50 مركز اقتراع بولايات القصرين وجندوبة والكاف سيتم فتحها ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى 3 مساء لدواع أمنية.

وقالت عضو الهيئة فوزية الدريسي أن التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية ينطلق الليلة في حدود الساعة 11 مساء بتوقيت تونس بمركز الاقتراع بكانبيرا باستراليا، مؤكدة اكتمال الاستعدادات لتنظيم الانتخابات الرئاسية ووصول المواد الانتخابية إلى 43 دولة ستجرى فيها الانتخابات التونسية لاختيار رئيس الجمهورية.

وأوضحت أن عدد مراكز الاقتراع بالخارج بلغ 320 مركزا، فيما بلغ عدد مكاتب الاقتراع 399 مكتبا، وبلغ عدد المسجلين من التونسيين في الدوائر الست الموجودة بالخارج 380 ألفا و240 ناخبا.

أ ش أ