مثول شابة أمام القضاء في هولندا للاشتباه بزواجها من «جهادي»

تمثل شابة هولندية أمام القضاء بتهمة «الإرهاب»، الجمعة، إذ يشتبه بأنها سافرت إلى سوريا للزواج من «جهادي» في تنظيم «داعش» قبل أن تنقذها أمها، حسبما أعلن الإدعاء الهولندي.

ووصلت الشابة، 19 عاما، المعروفة بـ«عائشة» فقط، إلى هولندا، الأربعاء، بصحبة امها مونيك، حسب ماري كيمب، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام.

وصرحت كيمب أن «عائشة أوقفت فور وصولها للاشتباه بارتكابها جرائم تهدد أمن الدولة»، ويفترض أن تمثل أمام قاض، الجمعة.

وكانت الصحف الهولندية أوردت هذا الأسبوع أن عائشة سافرت إلى سوريا قبل 9 أشهر لتتزوج «جهاديا» هولنديا، تركي الأصل، رأته على التلفزيون وتواصلت معه عبر الإنترنت.

و«الجهادي»، وهو جندي سابق في الجيش الهولندي، ضمن مجموعة من «الجهاديين» الهولنديين الذين سافروا إلى سوريا، وهو يقوم الأن بتدريب «جهاديين »ضمن تنظيم «داعش».

وكتبت صحيفة «الغمين داغبلاد» أن عائشة طلبت على ما يبدو من والدتها أن تساعدها بعد ان فشل زواجها، وإنتهى الأمر بها مع «جهادي» تونسي.

وقالت الصحيفة: «لم يعرف كيف تمكنت مونيك من التوجه إلى منطقة خاضعة لسيطرة تنظيم (داعش)».