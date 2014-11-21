الأمم المتحدة ترفض التعليق على تصريحات واشنطن حول توريد أسلحة قاتلة لأوكرانيا

رفضت فانينا مايسراتشي، مساعدة المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة التعليق على تصريحات واشنطن حول احتمال قيام الولايات المتحدة بتوريد أسلحة قاتلة أمريكية إلى أوكرانيا.

وقالت مايسراتشي في ردها على سؤال عن موقف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من إمكانية توريد تلك الأسلحة “الأمين العام لم يغير موقفه السابق من تسوية الأزمة في أوكرانيا، ألا وهو الحوار والعودة إلى بروتوكول مينسك” وفق ما نقلته وكالة أنباء “سبوتنك” الروسية اليوم الجمعة.

وكان نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن – الذي وصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف مساء أمس الخميس في زيارة تستغرق يومين قد قال عشية زيارته إلى كييف أنه سيدلي هناك بتصريح هام يتعلق بتقديم مساعدات أمريكية ملموسة لأوكرانيا “شعبا وحكومة”.

وكانت الإدارة الأمريكية أشارت مرارا إلى أن هناك مساعدات ذات طابع عسكري تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا، لكنها لا تحتوي أسلحة، ومع ذلك رفض البيت الأبيض استبعاد توريد أسلحة أمريكية لكييف مستقبلا.

ومن جانبه، اقترح أنتوني بلينكن، نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، النظر في إمكانية توريد “أسلحة قاتلة” إلى أوكرانيا “لأغراض دفاعية”.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن إقدام الولايات المتحدة على تزويد أوكرانيا بالأسلحة من هذا النوع سيكون خرقا لاتفاق جنيف.

أ ش أ