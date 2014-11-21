منحة إمارتية بـ 14 مليون جنيه لإنشاء أول مدرسة نموذجية للتعليم الفني بأسيوط

أعلن المهندس سامح عبد العليم، رئيس مركز ومدينة البداري بأسيوط، أنه يجري حالياً إجراءات إنشاء مدرسة فنية صناعية نموذجية علي مساحة ثلاثة أفدنة بمنطقة عرب مطير بتكلفة 14 مليون جنيه وذلك من خلال منحة مقدمة من دولة الإمارات العربية الشقيقة منوهاً أنها أول مدرسة للتعليم الفني الصناعي بدائرة مركز البداري وستمثل أهمية خاصة لمركز البداري خصوصاً وأهمية المجالات المتطورة للتعليم الفني والتقني وما يمثله من ضرورة للتحديث الصناعي والجذب الاستثماري خاصة وطبيعة حدة المشكلات الاجتماعية في هذا المركز.

وأشارالمهندس سامح عبد العليم إلي الإنتهاء من إنشاء مبني للتأمينات الاجتماعية المطورة ضمن خطة وموازنة الحكومة المصرية لهذا العام وذلك بتكلفة 2 مليون و800 ألف جنيه بهدف تيسيير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة وأن جهاز التأمينات من المواقع ذات الكثافة العالية في التردد الجماهيري عليها مشيداً برعاية اللواء ابراهيم حماد محافظ أسيوط لتذليل سبل العمل التنموي بالمركز والذي سوف يشهد عدة مشاريع متنوعة وكبري خلال الفترة الحالية.