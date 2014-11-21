أنجلينا جولي تودع التمثيل وتتفرغ للإخراج

كشفت نجمة هوليوود الممثلة أنجلينا جولي للصحافة الأسترالية، أنها ستتوقف عن التمثيل بعد مشاركتها في بعض الأفلام الإضافية لتكرّس وقتها للإخراج.

وتزور جولي أستراليا في إطار العرض الأول العالمي للفيلم الأخير من إخراجها “أنبروكن” الذي صورته في هذا البلد. وهو ثاني أفلامها كمخرجة بعد “إن ذي لاند أوف بلود آند هاني” العام 2011 الذي أشاد به النقاد.

وأوضحت الممثلة لصحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد” في مقابلة عرضت على موقعها الإلكتروني الخميس “أريد أن أشارك في أفلام إضافية” كممثلة، “لكنني أنوي أن أتوقف عن ذلك بعد فترة” مضيفة “أعشق الإخراج وأنا سعيدة أكثر كمخرجة”.

وتابعت تقول “أحب متابعة المشروع من أوله إلى آخره. أحب أن أمضي سنتين على موضوع وأن أتعلم أشياء بشأنه. أحب أن أكون أمام التحدي الذهني القاضي بتعلم كم كبير من الأشياء وأن أشارك في كل جوانب الإنتاج”.

و”أنبروكن” مقتبس عن رواية للورين هيلينبراند تستعيد حياة الضابط في سلاح الجو الأميركي خلال الحرب العالمية الثانية لويس زامبيريني.

> وانخرط هذا الأخير في صفوف الجيش بعدما شارك في سباق الخمسة آلاف متر في أولمبياد برلين العام 1936. وفي العام 1943، فقدت طائرته القاذفة فوق المحيط الهادئ ولم ينج من الحادث إلا ثلاثة. وأسر زامبيريني لمدة سنتين في معسكرات اعتقال تعرض خلالهما للتعذيب.

وتصوّر جولي راهنا فيلم “باي ذي سي” وهو فيلمها الثالث، وتمثل فيه إلى جانب زوجها براد بيت. وفي هذا السياق، قالت “كان من الصعب جداً أن أدير نفسي أما إدارتي له (براد بيت) فكانت تحدياً، وتمثيل مشاهد مأسوية معه كان صعباً” حسب ما ذكر موقع قناة العربية.