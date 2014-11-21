إصابة عامل بطلق ناري على يد آخر بسبب حادث ثأري بين عائلتين بسوهاج‎

اصيب عامل بطلق ناري على يد آخر آطلق عليه عيار من سلاح ناري بسبب حادث ثأري قديم بين العائلتين بسوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطارا من مركز شرطة طما بورود بلاغ من المستشفي المركزي بوصول المدعو علاء الشمندي خلف 28 سنة عامل من عائلة الشمندي ويقيم الشوكا مصاباً بطلق ناري بالبطن وتم تحويله لمستشفى اسيوط الجامعي، بالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم احد افراد عائلة حمد باطلاق عيار من سلاح ناري كان بحيازته تجاهه مما نتج عنه اصابته بسبب ارتباط العائلتين بحادث ثأري والناجم عنه مقتل المدعو منازع عبد الرحمن محمود .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فى الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة للتصرف.