الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز تعزي أصالة فى وفاة شقيقها

قدمت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز، مقدمة برنامج «صباح العربية»، تعازيها للفنانة السورية أصالة نصرى فى وفاة شقيقها أيهم.

وكتبت الإعلامية الإماراتية تغريدة عبر حسابها الشخصر بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث قالت: «تعزية حارة للفنانة أصالة في وفاة شقيقها أيهم نصري … الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة»، وأرفقت تدوينتها بصورة لأصالة مع شقيقها الراحل أيهم نصرى.

وتوفى أيهم، شقيق الفنانة أصالة، اليوم الخميس، في مستشفى السلام الدولي بجلطة في الدماغ، وفقًا لبعض المقربين منهم، وأعلنت أصالة عن موعد عزاء شقيقها أيهم، وأنه سيكون يوم السبت القادم دار مناسبات الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب.