«الحريري»: أمر مشين أن يأتي عيد الاستقلال وليس للبنان رئيس جمهورية

اعتبر رئيس وزراء لبنان الأسبق، رئيس تيار المستقبل، سعد الحريري، أنه أمر مشين ومريب، أن يحل عيد الاستقلال وليس للبنان رئيس للجمهورية، يعطيه الدستور حصرا شرف القسم للمحافظة على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

وتساءل الحريري، في بيان، الجمعة، بمناسبة عيد استقلال لبنان، الموافق 21 نوفمبر 1943، أي معنى يبقى من الاستقلال إذا كانت الغاية من الحياة السياسية استبدال سلطة الانتداب بسلطة الفراغ في المؤسسات الدستورية.

وتابع الحريري: «الإصرار على الدوران في حلقة الشغور وإبقاء رئاسة الجمهورية رهينة متغيرات خارجية، هو إصرار على بقاء لبنان في دوامة الانقسام والضياع، وأكبر إساءة توجه لتلك النخبة من رجال لبنان، التي صنعت الاستقلال وجعلته قاعدة لولادة الميثاق الوطني وتأكيد صيغة العيش المشترك».