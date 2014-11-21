المركز الليبي لحرية الصحافة يعرب عن صدمته لصدور حكم بسجن صحفي

عبر المركز الليبي لحرية الصحافة عن صدمته البالغة إزاء حكم محكمة الاستئناف طرابلس بالسجن لمدة خمس سنوات بحق رئيس تحرير «صحيفة الأمة»، عمار الخطابي، وحرمانه من حقوقيه المدنية، مما يعد ضربة موجعة لحرية الصحافة ومؤشرا مقلقا للغاية لتسلط القضاء في التضييق على الحريات الإعلامية.

وأضاف المركز، في بيان، الجمعة، أنه يتعهد لحرية الصحافة بالعمل لتقديم كافة أساليب الدعم والمناصرة القانونية للصحفي الخطابي لإسقاط الأحكام الجائرة بحقه، مطالبا بضرورة الطعن في الحم وتدويل القضية أمام المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية، ومناشدتها للاضطلاع بمسئولياتها في الدفاع ودعم الصحفيين الليبيين الذين يعيشون على وقع التضييق والانتهاكات المتفاقمة.

وحمل المركز الليبي لحرية الصحافة المسؤولية الكاملة للسلطات التشريعية والتي تخاذلت في إصدار القوانين الضامنة لحرية الصحافة وحماية الصحفيين من عقوبات السجن التي تطالهم في ظل انعدام الإطار التشريعي لحرية الصحافة والتعبير بالبلاد.

يذكر أن الصحفي عمر الخطابي وجهت له تهمة التشهير، وذلك عقب نشره في جريدة الأمة التي يترأس فريق تحريرها، في 2012، قائمة بأسماء قضاة ليبيين متهما إياهم بالفساد والتبعية للنظام السابق.