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الحلفاوى مدافعًا عن غادة عبدالرازق: «لا أقبل انتقاداً لمن لا يجيدون الإنجليزية إلا ممن يجيدون العربية أولاً»

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الحلفاوى مدافعًا عن غادة عبدالرازق: «لا أقبل انتقاداً لمن لا يجيدون الإنجليزية إلا ممن يجيدون العربية أولاً» الحلفاوى مدافعًا عن غادة عبدالرازق: «لا أقبل انتقاداً لمن لا يجيدون الإنجليزية إلا ممن يجيدون العربية أولاً»
نبيل الحلفاوى

نبيل الحلفاوى

وجه الفنان نبيل الحلفاوى انتقاداً لمن سخروا من الفنانة غادة عبدالرازق بسبب نطقها للغة الإنجليزية بشكل غير سليم في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أثناء تسليمها جائزة الهرم الفضى لأفضل ممثلة.

وكتب الحلفاوى تغريدة عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلاً: «لا أقبل انتقاداً لمن لا يجيدون الإنجليزية إلا ممن يجيدون العربية أولاً».

نبيل الحلفاوى

وأثارت طريقة حديث الفنانة غادة عبد الرازق باللغة الإنجليزية في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أثناء تسليمها جائزة الهرم الفضى لأفضل ممثلة، سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نطقها للكلمات ببطىء شديد وبطريقة غير سليمة، وجاءت معظم التعليقات تسخر من طريقة كلام «غادة عبد الرزاق»، وكانت أبرزها: « شت أب يور موس أوبامه.. إنجليزي ده يا مرسي.. حسبي الله ونعم الوكيل… Yea just haga teksef ».

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