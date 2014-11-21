خطيب المسجد الحرام يؤكد حرمة الخروج على ولي الأمر

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ أسامة خياط، في خطبة الجمعة، وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وحرمة الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم، وقال: «حين يغلب الجهل بما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى، وحين يقل العلم بما جاء به الرسول، صلى الله عليه وسلم، من الحق، تضل أفهام كثير من الناس، فيحيدون عن صراط الله، ويتبعون السبل فتفرق بهم عن سبيله، فإذا كثير منهم يسارعون في الإثم والعدوان بالقول على الله بغير علم، وبنشر وإذاعة المنكر من القول والزور، استجابة لداعي الهوى وعبادة للشيطان بطاعته فيما يزينه لهم هو وحزبه من مسالك».

وأضاف الشيخ خياط، في خطبة الجمعة، التي ألقاها بالمسجد الحرام: «في الطليعة من ذلك ما دأبت على محاربته بالإنكار له، أو التشكيك فيه، أو تحريفه عن وجهه الصحيح فرق وجماعات وأحزاب وتنظيمات، اتخذت من أصل عقدي من أصول معتقد أهل السنة والجماعة ميدان لهذا الإنكار، ومضماراً للتشكيك، وساحة للتحريف والتلبيس الذي قل نظيره، وذلك هو وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وحرمة الخروج عليهم، ونزع اليد من طاعتهم معرضين عما جاء من أصول ذلك وأدلته الواردة في آيات محكمات، وفي سنن صحيحات صريحات، وفي إجماع أئمة الهدى ثابتات عنهم موثقات»، بحسب ما بثته وكالة الأنباء السعودية، «واس».

وأكد الشيخ الخياط وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وحرمة الخروج عليهم ونزع اليد من طاعتهم، مشيراً إلى أنه جاء الأمر بطاعة ولي الأمر المسلم في كتاب ربنا سبحانه واضحاً بيناً لا لبس فيه، وأنه مما أمر به الشارع وحث عليه حفظاً لهذا الأصل وصيانة له، وتعويداً للنفوس عليه، توقير ولي الأمر وإجلاله والحذر التام من كل ما يفضي إلى الانتقاص من قدره، والحط من شأنه والتأليب عليه.