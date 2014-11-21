وفاة عاملين أثناء التنقيب عن الآثار بأبوقرقاص بالمنيا

شهد مركز أبوقرقاص، وفاة عاملين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بإحدي قري مركز ملوي.

تبلغ لمأمور مركز شرطة أبوقرقاص من عاطف عوني 27 سنة طبيب الوحدة الصحية بناحية بني محمد شعراوي التابعة للمركز يفيد أنه اثناء قيامه بتوقيع الكشف الطبي علي جثة محمود سيد 24 سنه عامل اشتبه في وفاته لوجود بعض الإصابات الظاهرية، وفي وقت لاحق تبلغ للمركز من المستشفي بوصول سيد سعد 25 سنه جثه هامدة اثر إصابته بكدمات رضية بالرأس والظهر.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وأسباب الوفاة، وتبين من خلال التحريات قيامهما بالتوجه إلي منطقة دير ابوحنس دائرة مركز ملوي بصحبة كلا من مصطفي ع 33 سنه عامل واحمد ح 22 سنه عامل ومحمود م 27 سنه عامل أبكم بغرض التنقيب عن الآثار وأثناء قيمهما بأعمال الحفر انهارت عليهما بعض الأتربة مما تسبب في إصابتهما التي اودت بحياتهما .

وعلي الفور، تم ضبط المذكورين وبمواجهتهما أقروا بمضمون التحريات، وأضافوا أن والد أحد المجني عليهما قام باستئجارهم للتنقيب عن الاثار بمكان الحادث وبمواجهة المتهم انكر ما نسب اليه تم التحفظ علي جثة المتوفي الثاني بمشرحة المستشفي وتبين قيام اهلية المتوفي الثاني بدفنه دون اتخاذ الاجراءات اللازمة.