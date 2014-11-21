بالفيديو..مقاتلو “داعش” الفرنسيون يحرقون جوازات سفرهم

أظهر تسجيل فيديو نشره تنظيم داعش قيام مجموعة من مقاتليه بحرق جوازات سفرهم الفرنسية،ويتحدث في الفيديو شخص باللغة الفرنسية،يقول بأن “هذه هي الجوازات التي أجبرونا على التعامل بها ” ثم يلقون بها في النار.

ويقول في الرسالة “استضعفتمونا وحاربتم ديننا وشتمتم نبينا صلى الله عليه وسلم، فاليوم نكفر بكم وبجوازاتكم، وإذا جئتم هنا فسنقاتلكم.” ثم ينهي حديثه بآية من القرآن “والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.” ثم يكبر ويردد من ورائه الحاضرون هتافات التكبير.

ويظهر متحدث بعد ذلك وهو يحمل بندقية بين مجموعة من المسلحين يبدأ خطابة باللغة العربية ثم يتحول إلى الحديث بالفرنسية “هذه رسالة للمسلمين الذين ما زالوا يعيشون في دار الكفر، من إخوانكم الفرنسيين الذين هاجروا.” حسب ما ذكر موقع”سى إن إن عربى”