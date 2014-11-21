بالصور.. محافظ المنوفية يتفقد مشروعات البنية التحتية بشبين الكوم عقب صلاة الجمعة

قام الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية يرافقه مصطفى بيومي سكرتير عام مساعد المحافظة بأداء فريضة صلاة الجمعة بمسجد الانصارى بشبين الكوم .

ودارت الخطبة حول دعوات التظاهر 28 نوفمبر من بعض التيارات التى وصفها الخطيب بالمغرضة التى تهدف للنيل من أمن مصر ووحدة صفه .

وبعد إنتهاء الصلاة قام محافظ المنوفية بجولة تفقدية لمشروعات البنية التحتية داخل مدينة شبين الكوم، وأصدر تعليمات بضرورة إنهاء كافة المشروعات قبل نهاية ديسمبر لتتحول مدينة شبين الكوم إلى نموذج حضاري بين مدن مصر ونقطة بداية لباقي مراكز المحافظة مشيرا إلى ان الخطة سيتبعها تنمية للقرى حسب الأكثر احتياجا .

وتفقد المحافظ، خط الصرف الرئيسي الذي يربط شرق المدينة بغربها والمجاور لكوبرى مبارك وتفقد عدايتى شرق وغرب حيث بدء الربط تحت الماء .

وطالب المحافظ بتكثيف العمالة للالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع ، ثم تفقد نفق دنشواى “كوبرى السمك سابقا”، لمتابعة الجدول اليومي للاعمال للانتهاء منه فى الميعاد المحدد .

وتفقد شارعى صبري ابو علم مرورا بشارع طلعت حرب حيث شهد بداية المشروع المزمع إنشاؤه والذي يبدأ من شارع عاطف السادات شمال لمدينة وينتهى بمحطة عاطف السادات حيث يتم المفاضلة بين إنشاء كوبرى أو مزلقانات بالطريق بالطريق الاقليمي المتجه لمدينة الشهداء وتلا والسادات بهدف تخفيف العبء المرورى داخل شبين الكوم، بالإضافة إلى ما أصدره المحافظ من تعليمات بإزالة المساحة غير المستغلة على جانب الطريق وسرعة رصف الشارع ليتماشي مع المستوى الحضارى لباقى مدينة شبين الكوم.