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بالصور.. محافظ سوهاج ونقيب الأشراف بمصر يؤديان صلاة الجمعة بأخميم‎

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بالصور.. محافظ سوهاج ونقيب الأشراف بمصر يؤديان صلاة الجمعة بأخميم‎ بالصور.. محافظ سوهاج ونقيب الأشراف بمصر يؤديان صلاة الجمعة بأخميم‎

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أدى اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج اليوم يرافقه محمود الشريف نقيب الاشراف بمصر والوطن العربى والدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية والدكتور محمد ابو زيد الامير رئيس قطاع المعاهد الازهرية والدكتور محمد محمود هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الاسلامية والشيخ محمد عز الدين عبدالستار وكيل أول وزارة الأوقاف لشئون الدعوة نائبا عن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والدكتور أحمد حمادى مدير المنطقة الازهرية بسوهاج والشيخ اسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج صلاة الجمعة بمسجد سيدى كمال الدين باخميم .

وتحدث الدكتور محمد أبوزيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الازهرية والذى قام بإلقاء خطبة الجمعة عن سماحة الاسلام الذى يدعو الى الوسطية والاعتدال والى نبذ العنف والتطرف والوقوف فى وجه الافكار الهدامة ودعوات الفتنة التى تدعو اليها الجماعات المتطرفة فى .

وحذر جموع الشعب المصرى من دعوات الفتنة التى تدعو إلى رفع المصاحف يوم 28 نوفمبر الجارى، مؤكدًا بانها دعوات للتطرف وسفك الدماء وزعزعة استقرار الوطن.

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