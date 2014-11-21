بالصور.. «مصرنا بلا عنف».. حملة لحزب النور بالمنوفية لرفض مظاهرات 28 نوفمبر

أعلن المهندس أسامة عبد المنصف، أمين حزب النور بالمنوفية، عن تدشين أمانة الحزب بالمحافظة حملة تحت عنوان ” مصرنا بلا عنف” لرفض لمواجهة الفكر التكفيري والتفجير ورفض دعوات التظاهر يوم 28 نوفمبر المقبل التى دعت لها الجبهة السلفية .

وأكد عبد المنصف، فى تصريحات صحفية، أن الحملة هدفها توعية المواطنيين برفض كل أشكال العنف والتطرف والارهاب والتكفير والتفجير وتعريف الناس بمبادىء واهداف الدعوة السلفية وحزب النور مشيرا إلى أن اولى الفاعليات إنطلقت أمس بسلاسل بشرية بامتداد شارع الاستاد الرياضي بمدينة شبين الكوم ومستمرة بجميع مدن ومراكز المحافظة خلال الاسبوع المقبل .

وأشار عبد المنصف إلى حضور الدكتور أحمد توفيق طه، عضو مجلس الشورى السابق، وخالد النعماني، وكيل الحزب بالمنوفية، وطلعت عبد الحفيظ، وكيل الحزب بالمحافظة.