آمال ماهر ومروان خوري يخطفان الأضواء من طلاب "ستار أكاديمي"

بعد الزوبعة التي أثارها خلال الأسبوع الماضي فستان النجمة هيفا وهبي، خطفت مقدمة برنامج "ستار أكاديمي" في حلقة الأمس الأضواء بفستانها المستوحى من ذكرى عيد الاستقلال اللبناني، بتوقيع مصمّم الأزياء رامي قاضي، فنالت هيلدا الإعجاب من لحظة دخولها المسرح، إذ سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى إبداء إعجابهم الكبير بما ارتدته.

استضاف البرايم الحادي عشر النجمة آمال ماهر، التي افتتحت السهرة مع الطالبة المغربيّة ابتسام تسكت بأغنية "اتّقي ربّنا فيّ"، ومع الطالبة التونسيّة غادة الجريدي بأغنية "أول ما بتشوفني"، كما أطلّت منفردة بلوحة رومانسيّة وأغنية "ولاد النهاردة". آمال اعتبرت أن التغلّب على رهبة المسرح يجعل الفنان يفيض حبّاً ورومانسيّة، وأشادت بجمهور "ستار أكاديمي"، واصفة إيّاه بالرائع، وتمنّت الحظّ والتوفيق للطلاب في استكمال مشوارهم الفنّي.

وبرغم مقدرة آمال الغنائية، فإنّها أخفقت في أغنية أدّتها مع الطالبة التونسية غادة، وهذا ما لاحظه الحضور. ويُمكن القول إنها لم تلجأ كغيرها من الفنانات، اللواتي حللن ضيوفاً على البرنامج، إلى اعتماد التسجيل.

من جهته، نشر الفنان مروان خوري الرومانسية في المسرح بإطلالته الثلاثية، واستطاع أن يأسر القلوب بإحساسه العالي، لاسيما حينما أطلّ عازفاً على البيانو مع الطالب المصري مينا عطا وأغنية "إنت ومعي"، كما شارك الطالب اللبناني إيلي إيليا أغنية "مش عم بتروحي"، ليختم السهرة بسولو أغنية "الليلة ليلتنا"، ضمن لوحة ساحرة. خوري رأى أنّ الصدق في التعبير من خلال الكلمة واللحن والاحترافيّة في التعامل مع الأغنية هما الوسيلتان الأساسيّتان لنجاح أيّ عمل غنائيّ، ليبقى عالقاً في أذهان الجمهور.

حزن ابتسام

حزنت ابتسام لمغادرة صديقها المقرّب عبد السلام من الكويت، جرياً على عادتها بعد خروج أيّ طالب. لكن خروج عبد السلام شكّل حالة خاصّة عندها، إذ أتى عبد السلام وجلس إلى جانبها، واحتضنها، ما جعلها تذرف الدموع حزناً على مغادرته وانتهاء مشواره في الأكاديميا.

استقلال لبنان

وكان لافتاً التحيّة التي أداها نجم "ستار أكاديمي" بموسمه التاسع جان شهيد مع الطالبين إيلي وليا من لبنان لأغنية "يا سيف على الإعدا طايل"، ضمن لوحة عسكريّة حماسيّة، بمناسبة قرب احتفال لبنان بعيد الاستقلال في يوم السبت، حيث نالت اللوحة إعجاب الحاضرين في الستوديو والجمهور المتابع للبرنامج، في ظلّ رفرفة الأعلام اللبنانيّة فوق مدرّجات المسرح.

كواليس

تضايق الحضور من رائحة الغاز التي كانت منبعثة من القناديل خلال لوحة محمد شاهين.

بيتي توتل سألت هيلدا عن المصمّم الذي صمّم لها فستانها.

جمهور كبير للطالبة اللبنانية ليا مخول وإيلي اليا من لبنان في الستوديو.

حضور فريق كبير من محطة الـ"cbc" المصرية.

الجميع أشاد برومانسية مروان وإطلالته الناجحة، وتساءل البعض عن سبب إطلالة آمال قبله!.

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