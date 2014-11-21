بدأها محمد عساف والنهاية مع تامر حسني

دبي – صباح جميل تصوير – باسل حموي

بدأت أولى حفلات مهرجان "يا سلام" أمس والذي تنظمه شركة "فلاش"، مع أربعة نجوم من مصر ولبنان وفلسطين والإمارات وهم: محمد عساف، فايز السعيد، كارول سماحة واختتمها تامر حسني في قاعة "أرينا" بأبو ظبي، فقد فتحت الأبواب من الساعة السادسة مساء مع الموسيقى والأغاني. وبدأ الجمهور يتوافد على القاعة الى أن اعتلى محمد عساف المسرح في تمام الساعة الثامنة والنصف مقدماً مجموعة من أغانيه ضمنها أغنيته الشهيرة التي أشعلت الحضور "علي الكوفية". كما وغنى ""جانا الهوا" للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ثم سلم المسرح إلى سفير الألحان فايز السعيد وغنى "دق دق هيوا" التي أشعلت الجمهور رقصاً خليجياً. ومن ثم سأل الحضور من يشجع فريق برشلونه فغنى أغنية "حبيبي برشلونة". وكان قد اعتلى المسرح قبل أن يتم الإعلان عن فوز الإمارات في كرة القدم التي كانت بين العراق والإمارات فقال: "أتمنى الفوز للإمارات". وبعد أن انتهى من الغناء بحوالي ساعة تم الإعلان عن فوز الإمارات في المباراة. وفي نهاية وصلته الغنائية قال: "كل عام والإمارات بألف خير بمناسبة عيدها العظيم الـ43". وبعد استراحة حوالي ربع ساعة أطلت كارول سماحة مرتدية "بدلة من الجلد" وسط تهليل وتصفير الجمهور وبعد الأغنية الأولى قالت: "أشكر جمهور إمارة أبو ظبي على الأفكار الجديدة. وهذا ليس جديداً عليهم أن يقيموا حدثاً ضخماً مثل هذا. وأشكر كل الجمهور الحاضر الليلة". وكعادتها على المسرح، كانت ترقص على أنغام موسيقاها وهي تغني وقدمت مجموعة من أشهر اغانيها منها "علي يا بن عمي" التي رقص عليها الجمهور. وبعدها حيّت فرقتها التي حضرت من لبنان خصيصاً بقيادة المايسترو محمود عيد. واختتمت فقرتها مع أغنية وحشاني الدنيا" تلبية لرغبة الجمهور. وبعد استراحة قصيرة عرض فيديو عن مقاطع من أفلام تامر حسني ومن أغانيه وكليباته. ثم ظهر على الشاشة " فخوراً أني معاكم في أبو ظبي إمضاء تامر حسني". وقبل أن يظهر على المسرح، كان الجمهور يرفع الهواتف المحمولة مضيئة إستعداداً لظهوره وسط هتاف "تامر تامر" والذي حظي حفله على أكبر نسبة حضور وعندما ظهر أخذ الجمهور يصرخ وهو بدوره حياهم قائلاً : "جمهور عظيم ...فخور بيكم وشكراً لكل الجمهور العربي". كما كان طوال فقرته يقول جملته الشهيرة "هوا ده". ثم سأل الجمهور هل تتذكرون أغاني "عمر وسلمى"؟ فأجابوه بنعم وبعدها قدم أغنية "تليفوني رن". فقال "في هذا الزمن الجديد محدش يآمن لصوت واحة في التليفون". فضحك الحضور بالإضافة إلى أنه غنى "الديو" الذي قدمه مع سنوب دوغ "سي السيد" وأغنية "حبيبي" واستمر الحفل إلى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

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