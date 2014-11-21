عارضة أمريكية تتهم بيل كوسبي بالاعتداء عليها جنسياً

يبدو أنّ فضائح الممثل الأمريكي Bill Cosby لن تنتهي. فبعد أن ادّعت عليه سيدة أربعينيّة، تدعى Barbara Bowman ، بتهمة التحرش بها جنسياً في سنّ المراهقة، أعلنت عارضة الأزياء والكاتبة Janice Dickinson أن Cosby اعتدى عليها، وحاول اغتصابها، عام 1982، بعد أن تناولا العشاء في Lake Tahoe.

ووفقاً لأحد المصادر الصحافية، فإنّ محامي Bill نفى كلّ التصريحات والاتهمات التي أدلت بها Barbara، معتبراً أنّ الهدف منها تشويه صورته أمام الجمهور والرأي العام ووسائل الإعلام.

أما Bill Cosby، فقد رفض الحديث شخصياً عن هذا الموضوع، وترك الرد للمحامي الخاصّ به، احتراماً منه لشعور زوجته، التي أبدت انزعاجها من كل الإشاعات التي تطال حياته الشخصية.

يُذكر أنّ Bill Cosby، البالغ من العمر 77 عاماً، كان قد اتّهم سابقاً بالاعتداء الجنسيّ على Andrea Constand، في عام 2006.