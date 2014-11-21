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بعد وفاة أيهم نصري هل ستصالح أصالة شقيقتها ريم؟

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بعد وفاة أيهم نصري هل ستصالح أصالة شقيقتها ريم؟ بعد وفاة أيهم نصري هل ستصالح أصالة شقيقتها ريم؟

الجمعة 21-11-2014 15:52

جاء خبر وفاة أيهم نصري شقيق الفنانة السورية أصالة كالفاجعة، إذ كانت الوفاة مفاجئة نتيجة أزمة قلبية وتوقف مفاجىء للرئتين، واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات المواساة والعزاء.
وكان الأقسى من خبر الموت نفسه، أن أيهم مات قبل أن يتمكن من لقاء شقيقته أصالة وتصفية الحسابات بعد خلافات طويلة كان سببها الأول سياسي، وهو ما ترك في قلب شقيقته حسرة سترافقها طوال حياتها، هي التي سبق وأعلنت أنّ السياسة فرقتها عن شقيقها، وتمنّت في لقاء صحفي أن تعود وتجتمع به.
السياسة لم تفرق أصالة وأيهم فحسب، بل شتت الأسرة كلها، إذ أعلنت شقيقة أصالة ريم المؤيدة للنظام السوري، أن شقيقها أنس يطأطىء رأسه لأصالة خوفاً منها، وأن الفرصة لو جاءته سيرحل بعيدا عنها وتكون له حياته الخاصة ويترك أصالة المتسلطة القديرة المقتدرة على حد تعبير ريم، التي اتخذت من شقيقتها موقف العداء بسبب السياسة أيضاً.
فهل تتصالح الشقيقتان بعد وفاة أيهم؟ أم أن رحيل أيهم وهو يحمل في قلبه الكثير من الحقد على أصالة سيجعل ريم متمسكة بموقفها من العداء تجاه شقيقتها؟

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سيدتي