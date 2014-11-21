أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

"سيدتي نت" تنفرد بتفاصيل منع أغاني هيفا وهبي في الإذاعة المصرية

Google+ Print
"سيدتي نت" تنفرد بتفاصيل منع أغاني هيفا وهبي في الإذاعة المصرية "سيدتي نت" تنفرد بتفاصيل منع أغاني هيفا وهبي في الإذاعة المصرية

الجمعة 21-11-2014 17:14

أكد عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنه منع بث أغاني الفنانة هيفا وهبي في الإذاعة المصرية بقرار منه لعدة اعتبارات، أولها أنها غير معتمدة في الإذاعة من الأساس، ثانياً وبحسب تعبيره أن هناك أغنية لهيفا وصلت إلى الإذاعة لا يتذكر أسمها قال إنه يبدو من اسمها أنّها مقزّزة فرفض بثها.
وقال رشاد إنه نبّه كل موظفي الإذاعة إلى عدم بث الأغنية، وحذّر من أن بث أي أغنية من قبل الموظفين قرّر هو منع بثها، يعرّض الموظف إلى الإيقاف عن العمل على الفور، لأنّ للإذاعة عادات وتقاليد لن يحيد عنها.
وذكر رئيس الإذاعة أن الفستان الشفاف الذي ظهرت به هيفا وهبي في برنامج "ستار أكاديمي" مهين لجسد المرأة الذي كرّمه الله، واتهم هيفا بأنه تشوّه صورة المرأة بشكل عام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي