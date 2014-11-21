"سيدتي نت" تنفرد بتفاصيل منع أغاني هيفا وهبي في الإذاعة المصرية

أكد عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنه منع بث أغاني الفنانة هيفا وهبي في الإذاعة المصرية بقرار منه لعدة اعتبارات، أولها أنها غير معتمدة في الإذاعة من الأساس، ثانياً وبحسب تعبيره أن هناك أغنية لهيفا وصلت إلى الإذاعة لا يتذكر أسمها قال إنه يبدو من اسمها أنّها مقزّزة فرفض بثها.

وقال رشاد إنه نبّه كل موظفي الإذاعة إلى عدم بث الأغنية، وحذّر من أن بث أي أغنية من قبل الموظفين قرّر هو منع بثها، يعرّض الموظف إلى الإيقاف عن العمل على الفور، لأنّ للإذاعة عادات وتقاليد لن يحيد عنها.

وذكر رئيس الإذاعة أن الفستان الشفاف الذي ظهرت به هيفا وهبي في برنامج "ستار أكاديمي" مهين لجسد المرأة الذي كرّمه الله، واتهم هيفا بأنه تشوّه صورة المرأة بشكل عام.