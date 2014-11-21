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بسبب إصابته مراد علم دار يتواصل مع زوجته بالكتابة

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بسبب إصابته مراد علم دار يتواصل مع زوجته بالكتابة بسبب إصابته مراد علم دار يتواصل مع زوجته بالكتابة

الجمعة 21-11-2014 19:45

منذ تعرض الممثل التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار في السلسلة التشويقية "وادي الذئاب"، لحادث سيارة تحطم فيها عظام فكه السفلي وأجريت له عملية جراحية صعبة، ربط فيها فكه السفلي المحطم بالفك العلوي بأسلاك معدنية، لم يسمح له بالكلام أو بتحريك فمه إلا بعد 6 أسابيع كاملة.
اليوم صار يتواصل مع زوجته ناجيهان طوال الوقت بالكتابة والمراسلة .
ويمضي نجاتي شاشماز فترة النقاهة الأطول في حياته ، وكانت إجازة النقاهة السابقة التي أخذها إثر تعرضه لبوادر أزمة قلبية في عام 2013 الماضي كانت أقصر من ذلك بكثير، ةولم تتجاوز الأسبوعين فقط.

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سيدتي