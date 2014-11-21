بالصور: تعرفوا إلى شبيهة ريهانا

نشرت وسائل إعلام أمريكية صوراً لشابة شبيهة بالنجمة العالمية Rihanna، لدرجة يصعب التفريق بينهما.

Andele Lara، التي تبلغ من العمر 22 عاماً، تواجه في كلّ مرة تخرج من المنزل موجة من الهتافات وتُحاط بالمعجبين والمعجبات .

وتعرض شركات مهمّة على الجميلة Andele الكثير من المال من أجل الإعلانات التي بالفعل قامت بالكثير منها.

وبدورها، صرّحت شبيهة النجمة العالمية بأنها تفكّر جدّياً بالتوقف عن العمل والدراسة للعمل كـ "شبيهة Rihanna ".

وأشارت Andele إلى أنها كانت في عمر الـ15 حين بدأت صديقاتها في المدرسة يلاحظن الشبه الكبير بينها وبين النجمة العالمية Rihanna، مؤكدة أنها حتى اليوم لا ترى شبهها الكبير بالنجمة بقدر ما يراه الآخرون .

كما أوضحت الشابة أنّ الناس بالفعل يعتقدون أنها نجمتهم المفضّلة ويطلبون دائماً التقاط الصور معها، ويلحقون بها إلى مكان عملها دائماً.

وختمت Andele Lara حديثها بالقول إنها لا يمكنها للأسف أن تغنّي لأنّه من المؤكّد أنّ ثمّة فرقاً كبيراً في الصوت، لكنّ ربما قد تحتاج إلى دروس في الموسيقى كي تستطيع القيام بذلك.

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