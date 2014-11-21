وكيل الأوقاف بكفر الشيخ يهاجم الفكر المنحرف .. والدعوة السلفية: نرفض فتنة رفع المصاحف

توحدت خطب الجمعة، اليوم ، بمساجد كفر الشيخ في محاربة الفكر المتطرف وأجمع مشايخ الدعوة السلفية لرفضهم الدعوة رفع المصاحف.

ففي مسجد الاستاد، قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، تتناول مظاهر اﻻفساد في اأرض والتي تكون بالقول أو بالفعل ويدفع إلي ذلك أمران أولهما الفكر المنحرف وثانيهما المؤامرات التي تتعرض لها البلاد في الداخل والخارج، كما تناولت الخطبة مظاهر اﻻفساد باﻻرض والتي تتمثل في الدعوات الهدامة التي تخرج علينا بين الحين واآخر وكذا الطعن في ثوابت الدين الحنيف بعدما خرج علينا احد الرويبضة ليطعن في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه، وكذا انكاره لما هو معلوم من الدين بالضرورة حيث أنكر عذاب القبر وهو من أمور الغيبية التي يجب علينا اﻻيمان بها فقد ورد عن بن عباس رضي الله تعالى عنة وأرضاه أن النبي صلي الله علية وسلم مر بقبرين فوجدا إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان ﻻ يستبرئ من بوله وأما اﻻخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة.

وعلى جانب آخر تناول عدد من مشايخ الدعوة السلفية تاريخ رفع المصاحف وكانت دعوة لحقن الدماء، أما الدعوة اليوم من الجبهة السلفية لزيادة الدماء وليس لحقنها وأكدوا رفضهم هذه الدعوة.