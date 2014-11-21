ضبط 6 سائقين يتعاطون المخدرات و1247 مخالفة فى حملة مرورية بالمنوفية

شنت إدارة المرور بمديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية للحصول عينات عشوائية من بعض سائقى السيارات لبيان تعاطيهم المخدرات وعددهم 14 سائق وتبين وجود 6 حالات إيجابية لكل من محمد .أ. م . وحسن . م . ح . وعمرو . ج . خ . ومحمد . ع . ت وعلاء . ر . م ومحمد . ش . ر.

فيما أسفرت الحملة عن ضبط 13 دراجة نارية بدون لوحات و201 حالة سحب تراخيص و7 سيارات بدون لوحات و2 توك توك بدون لوحات و41 حالة انتظار خاطئ تم رفعها بالونش و22 حالة عدم استخدام حزام الامان و18 حالة تحدث فى المحمول وضبط سائق لقياة بتحصيل اجرة ازيد من المقرر و 41 حالة تصالح فورى و863 مخالفة على نموذج 125 و68 مخالفة متنوعة ؛ تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .