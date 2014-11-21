عناصر الجيش الثالث تضرب خط الامدادات الغذائية للعناصر الإرهابية فى سيناء

أحبطت عناصر الجيش الثالث الميدانى عملية نقل مواد غذائية للجماعات الإرهابية بشمال سيناء، وذلك بعد ضبط سيارة ربع نقل محملة بالمواد الغذائية بوسط سيناء تبين أنها منقوله مورده للعناصر الإرهابية.

كانت عناصر الجيش الثالث الميدانى المكلفة بتامين الطرق من خلال الدوريات الثابتة والمتحركة قد شددت من اجراءت التفتيش واعمال التأمين على الطرق الواصلة بين جنوب سيناء ووسط وشمال سيناء بالتنسيق مع عناصر الجيش الثانى الميدانى.

وخلال تمركز احدى الدوريات بأحد الطرق المؤدية الى وسط سيناء اشتبه عناصر التأمين فى سيارة ربع نقل محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية، تضمنت لحوم ودواجن واسماك وخضروات ومعلبات

> وأدعى السائق انها مورده لأحد التجار لبيعها، بسؤاله عن الفواتير تلعثم السائق وبدت عليه علامات الخوف والارتباب.

وبتضييق الخناق عليه، تبين أنه حصل على مبالغ ماليه من قيادات تابعة للجماعة الارهابية لشراء المواد الغذائية والمستلزمات للعناصر التكفيرية، بعد تضييق الخناق عليهم فى شمال سيناء ومحاصرتهم، وصعوبه جلب الحصول المواد الغذائية، مما اضطرهم لجلب وتوفير كميات كبيرة تكفيهم فترات طويلة.