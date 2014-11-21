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غدًا.. بدء اختبارات المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم بقنا

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غدًا.. بدء اختبارات المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم بقنا غدًا.. بدء اختبارات المتقدمين لمسابقة التربية والتعليم بقنا

وزارة التربية والتعليم

أكد عماد شاكر، وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا، أن 6318 من المتقدمين في مسابقة تعيين 30 ألف مساعد، سيؤدون الامتحانات كدفعة أولى في التاسعة من، صباح غدًا السبت، بـ32 مقرًا بمختلف إدارات قنا التعليمية والبالغ عددها 9 إدارات بجميع مراكز المحافظة، على أن يتم تحديد موعد آخر لباقي المتقدمين .

وأضاف شاكر أن المتقدمين الذين سيؤدون الامتحانات في قنا، تم وضع أسمائهم ومقار الامتحانات على الإنترنت لسهولة الوصول إلى مقر انعقاد الامتحان، لافتًا إلى أن المديرية قامت بتجهيز كافة المقرات، ويشترط قيام المتقدم للمسابقة بتقديم البطاقة الشخصية وأصل شهادة المؤهل إلى المشرف، بالإضافة إلى شهادة الدبلومة التربوية لغير التربويين، أو الإفادة لمن اجتاز امتحان الدبلومةولم يحصل على الشهادة المعتمدة.

واشار إلى أن نصيب قنا من المسابقة يبلغ1800 معلمًا، وسيتم عقد الامتحان على مرحلتين الأولى ستبدأ، غدًَا السبت، والثانية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن عدد المتقدمين للمسابقة في قنا تجاوز 15 ألف متقدم .

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