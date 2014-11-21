أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

ضبط 4 بنادق نارية في حملة أمنية بقنا

Google+ Print
ضبط 4 بنادق نارية في حملة أمنية بقنا ضبط 4 بنادق نارية في حملة أمنية بقنا

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 4 بنادق نارية غير مرخصة خلال حملة أمنية بدائرة المحافظة.

كانت حملة أمنية بإشراف اللواء حسن السوهاجى مدير امن قنا قد أستهدفت الخارجين عن القانون وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من ” الصغير . م . م “33 سنة سباك ومقيم بنجع عزوز بمركز دشنا وبحوزتة بندقية ألية وخزينة بداخلها 7 طلقات من ذات العيار و ” أبوالحجاج . م . م ” 47 سنة عاطل ومقيم بقرية الهيشة بنجع حمادى وبحوزته بندقية نصف ألية.

وتم ضبط بندقية ألية وخزينة بداخلها 20 طلقة من ذات العياربمنزل المتهم الهارب ” القاضى . ر . أ ” 25 سنة عاطل ومقيم بمدينة قنا كما تم ضبط ” حازم . ص . م ” 35 سنة عامل ومقيم بمدينة فرشوط وبحوزتة فرد خرطوش محلى الصنع و3 طلقات فتحررت المحاضر لتتولى النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا