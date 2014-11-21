ضبط 4 بنادق نارية في حملة أمنية بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 4 بنادق نارية غير مرخصة خلال حملة أمنية بدائرة المحافظة.

كانت حملة أمنية بإشراف اللواء حسن السوهاجى مدير امن قنا قد أستهدفت الخارجين عن القانون وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من ” الصغير . م . م “33 سنة سباك ومقيم بنجع عزوز بمركز دشنا وبحوزتة بندقية ألية وخزينة بداخلها 7 طلقات من ذات العيار و ” أبوالحجاج . م . م ” 47 سنة عاطل ومقيم بقرية الهيشة بنجع حمادى وبحوزته بندقية نصف ألية.

وتم ضبط بندقية ألية وخزينة بداخلها 20 طلقة من ذات العياربمنزل المتهم الهارب ” القاضى . ر . أ ” 25 سنة عاطل ومقيم بمدينة قنا كما تم ضبط ” حازم . ص . م ” 35 سنة عامل ومقيم بمدينة فرشوط وبحوزتة فرد خرطوش محلى الصنع و3 طلقات فتحررت المحاضر لتتولى النيابة التحقيق.