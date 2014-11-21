هاورد يتفوق على ليبرون ويحصد لقب أفضل رياضي أمريكي لعام 2014

(إفي): فاز حارس المرمى تيم هاورد بلقب أفضل رياضي ذكر لعام 2014 في كرة القدم الأمريكية نظرا للدور الكبير الذي قام به مع منتخب "العم سام".

وبذلك يحصد هاورد هذه الجائزة للمرة الثانية في مسيرته الاحترافية بعد أن توج بها لأول مرة في 2008 ، ليصبح خامس لاعب يفوز بها لأكثر من مرة بعد كل من المدافع السابق مارسيلو بالباو (عامي 1992 و1994)، وحارس المرمى السابق كيسي كيلر (1997 و1999 و2005)، والمهاجمين لاندون دونوفان (2003 و2004 و2009 و2010) وكلينت ديمبسي (2007 و2011 و2012).

وحصل هاورد، الذي خاض بطولة كأس العالم مع المنتخب الأمريكي ثلاث مرات كان آخرها مونديال البرازيل 2014 الذي تألق خلاله بشكل كبير، على 64% من الأصوات لحصد لقب أفضل رياضي للعام.

تم الإعلان عن هذه الجائزة، التي تمنح منذ عام 1984 ، الليلة الماضية عبر أحد البرامج بقناة (إسبن).

وصرح هاورد على الهواء في البرنامج بأن فوزه بهذه الجائزة يعد شرفا له "أنا أعرف اللاعبين الذين فازوا في السابق وكانوا ضمن هذه القائمة، لذا وجود اسمي بينهم يعد أمرا مميزا".

يشار إلى أن هاورد بات العام الحالي أكثر لاعب من حيث تحقيق الانتصارات مع المنتخب الأمريكي برصيد 55 فوزا متفوقا على كيلر (53 فوزا)، كما أنه بات أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب بـ104 مباريات ليتجاوز كيلر أيضا (102 مباراة).