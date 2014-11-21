فينجر: أرسنال كان قريبا من ضم ميسي في 2003

أكد الفرنسي أرسين فينجر أن فريقه أرسنال كان قريبا من ضم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني عام 2003 قبل أن يفضل الأخير البقاء في ناديه.

وكان أرسنال قد خطف الإسباني سيسك فابريجاس عام 2003 من برشلونة مستغلا عدم ارتباطه بعقد مع الفريق االكاتالوني وهو في عمر الـ16 قبل أن يعود إلى هناك عام 2011 مجددا.

وقال فينجر للصحفيين "هذا حقيقي، ميسي كان قريبا من الانضمام لأرسنال، ولكنه لم يكن يريد ترك برشلونة في النهاية".

وتشير تقارير هذه الأيام أن ميسي ربما يغادر برشلونة قريبا بعد أن أكدت أنه غير مرتاح في الفريق الكاتالوني وهو ما نفاه رئيس النادي.