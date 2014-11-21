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صحيفة برتغالية: زوجة محمد إبراهيم السبب في رحيله عن ماريتيمو

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صحيفة برتغالية: زوجة محمد إبراهيم السبب في رحيله عن ماريتيمو صحيفة برتغالية: زوجة محمد إبراهيم السبب في رحيله عن ماريتيمو

أكدت صحيفة (ريكورد) البرتغالية أن محمد إبراهيم صانع ألعاب ماريتيمو واصل تغيبه عن تدريبات فريقه مما يعرضه لعقوبات مالية وتأديبية.

وغادر إبراهيم البرتغال يوم الخميس ووصل إلى بعد أن أبدى رغبة في العودة للزمالك مرة أخرى.

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وبحسب (ريكورد) فقد قال مصدر لم تفصح الصحيفة عن إسمه: "محمد إبراهيم غاب عن ماريتيمو بسبب عدم تأقلم زوجته على الحياة في البرتغال".

وأوضحت الصحيفة أن محمد إبراهيم انضم إلى ماريتيمو من الزمالك مقابل 400 ألف يورو وهو واحدا من أكبر الانتدابات التي حدثت في الفريق الواقع بجزيرة ماديرا.

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وكان إبراهيم قد حصل على إجازة وعقد قرانه قبل العودة لماريتيمو الذي لعب له سبع مباريات حتى الجولة الـ10.

وكان الزمالك قد شرع في اتخاذ إجراء ضد ماريتيمو بسبب عدم دخول قيمة الصفقة في حساب القلعة البيضاء إلى الآن.

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