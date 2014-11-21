رئيس ماريتيمو للزمالك: محمد إبراهيم = 10 مليون يورو

أبدى كارلوس بيريرا رئيس نادي ماريتيمو استيائه من تصرفات محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الذي غادر البرتغال وامتنع عن حضور التدريبات بعد تأكيد رغبته في الرحيل.

وكان إبراهيم قد وصل القاهرة أمس الخميس وأكد على فسخ التعاقد وديا مع ماريتيمو، وهو ما لم يظهر في تصريحات بيريرا رئيس النادي.

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وقال بيريرا لصحيفة (ريكورد) البرتغالية: "منذ أن بدأ يذهب محمد إبراهيم إلى المقهى مع بعض الأشخاص، تغير سلوكه".

وأضاف "إبراهيم مرتبط بعقد مع النادي لمدة خمس سنوات وبه شرط جزائي بقيمة 10 مليون يورو".

وأتم "أخطرنا نادي الزمالك ووكيل اللاعب بذلك، وهي القيمة التي نتمسك بها".

ويعد إبراهيم أحد أغلى الصفقات التي انضمت إلى ماريتيمو وذلك مقابل 400 ألف يورو حصل عليها الزمالك.

وكانت تقارير برتغالية قد زعمت بأن زوجة محمد إبراهيم التي لم تتأقلم على الحياة في ماديرا هي السبب في قرار اللاعب بالعودة إلى مصر.