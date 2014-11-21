أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس ماريتيمو للزمالك: محمد إبراهيم = 10 مليون يورو

Google+ Print
رئيس ماريتيمو للزمالك: محمد إبراهيم = 10 مليون يورو رئيس ماريتيمو للزمالك: محمد إبراهيم = 10 مليون يورو

أبدى كارلوس بيريرا رئيس نادي ماريتيمو استيائه من تصرفات محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الذي غادر البرتغال وامتنع عن حضور التدريبات بعد تأكيد رغبته في الرحيل.

وكان إبراهيم قد وصل القاهرة أمس الخميس وأكد على فسخ التعاقد وديا مع ماريتيمو، وهو ما لم يظهر في تصريحات بيريرا رئيس النادي.

محمد إبراهيم يفسر رغبته في ترك مارتيميو.. ويؤكد: حسام حسن يفاوضني

وقال بيريرا لصحيفة (ريكورد) البرتغالية: "منذ أن بدأ يذهب محمد إبراهيم إلى المقهى مع بعض الأشخاص، تغير سلوكه".

وأضاف "إبراهيم مرتبط بعقد مع النادي لمدة خمس سنوات وبه شرط جزائي بقيمة 10 مليون يورو".

وأتم "أخطرنا نادي الزمالك ووكيل اللاعب بذلك، وهي القيمة التي نتمسك بها".

ويعد إبراهيم أحد أغلى الصفقات التي انضمت إلى ماريتيمو وذلك مقابل 400 ألف يورو حصل عليها الزمالك.

وكانت تقارير برتغالية قد زعمت بأن زوجة محمد إبراهيم التي لم تتأقلم على الحياة في ماديرا هي السبب في قرار اللاعب بالعودة إلى .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي