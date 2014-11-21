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رئيس برشلونة: على بيكيه أن يركز أكثر مع كرة القدم

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رئيس برشلونة: على بيكيه أن يركز أكثر مع كرة القدم رئيس برشلونة: على بيكيه أن يركز أكثر مع كرة القدم

أكد جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني أن على جيرارد بيكيه مدافع الفريق أن يهتم ويركز على عمله كلاعب كرة القدم أكثر من ذلك.

وقال بارتوميو لقناة 8 تي في الإسبانية "بيكيه لم يعد باستمرار كما كان في السابق، لكن ليس هناك أدنى مشكلة معه",

وأضاف "تحدثنا معه بشأن بعض الوقائع التي حدثت وهو يعرف فيما نفكر، أنها لا ينبغي أن تحدث.. أتمنى أن تكون هذه هي نهاية الأمر وأنه وباقي اللاعبين عليهم أن يركزوا أكثر على عملهم".

وتلقى بيكيه وابل من الانتقادات مؤخرا بسبب مستواه الذي هبط كثيرا بالإضافة لحادثة إمساكه بهاتفه المحمول أثناء وجوده على دكة البدلاء أمام إسبانيول في مباراة ودية.

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