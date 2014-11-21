تقارير - أرسنال يتصدر سباق ضم بيتر تشك

على الرغم من العلاقة المتوترة بين أرسين فينجر وجوزيه مورينيو المديرين الفنيين لأرسنال وتشيلسي إلا أن المدفعجية يتصدرون سباق ضم بيتر تشك حارس البلوز حسب ما أشارت تقارير إخبارية إنجليزية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشك الذي فقد موقعه الأساسي في تشيلسي لصالح البلجيكي الشاب كورتوا يرغب في الرحيل عن فريقه يناير المقبل ليلعب بانتظام.

وأشارت الصحيفة أن ميلان وروما الإيطاليين قد أظهرا أيضا اهتمامها بضم تشك وكذلك ريال مدريد الإسباني ودخل أيضا ليفربول في الصورة.

وسيتوجب على أرسنال دفع 7 ملايين إسترليني من أجل الظفر بخدمات الحارس التشيكي صاحب الـ32 عاما.