أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقارير - أرسنال يتصدر سباق ضم بيتر تشك

Google+ Print
تقارير - أرسنال يتصدر سباق ضم بيتر تشك تقارير - أرسنال يتصدر سباق ضم بيتر تشك

على الرغم من العلاقة المتوترة بين أرسين فينجر وجوزيه مورينيو المديرين الفنيين لأرسنال وتشيلسي إلا أن المدفعجية يتصدرون سباق ضم بيتر تشك حارس البلوز حسب ما أشارت تقارير إخبارية إنجليزية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشك الذي فقد موقعه الأساسي في تشيلسي لصالح البلجيكي الشاب كورتوا يرغب في الرحيل عن فريقه يناير المقبل ليلعب بانتظام.

وأشارت الصحيفة أن ميلان وروما الإيطاليين قد أظهرا أيضا اهتمامها بضم تشك وكذلك ريال مدريد الإسباني ودخل أيضا ليفربول في الصورة.

وسيتوجب على أرسنال دفع 7 ملايين إسترليني من أجل الظفر بخدمات الحارس التشيكي صاحب الـ32 عاما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع