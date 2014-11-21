أديبايور: والدتي تستخدم السحر لإفساد مسيرتي الكروية

أكد التوجولي إيمانويل أديبايور مهاجم توتنام الإنجليزي أن والدته بمساعدة شقيقته يستخدمان السحر من أجل إفساد مسيرته الكروية.

وكان أديبايور قد تعرض لانتقادات في وسائل الإعلام المحلية في بلاده الأسبوع الماضي بعد أن أكد شقيقته أنه قام بطرد والدته من منزل العائلة.

وقال أديبايور ردا على ذلك في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإنجليزية "كيف لي أن أثق في والدتي وهي تستخدم الجوجو (نوع من أنواع السحر) ضدي وبمساعدة شقيقتي".

ويمر أديبايور بفترة عصيبة مع توتنام إذ تشير التقارير إلى أن ناديه قد يتخلى عنه في يناير المقبل بعد الأداء الضعيف الذي قدمه هذا الموسم.