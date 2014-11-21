أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أديبايور: والدتي تستخدم السحر لإفساد مسيرتي الكروية

Google+ Print
أديبايور: والدتي تستخدم السحر لإفساد مسيرتي الكروية أديبايور: والدتي تستخدم السحر لإفساد مسيرتي الكروية

أكد التوجولي إيمانويل أديبايور مهاجم توتنام الإنجليزي أن والدته بمساعدة شقيقته يستخدمان السحر من أجل إفساد مسيرته الكروية.

وكان أديبايور قد تعرض لانتقادات في وسائل الإعلام المحلية في بلاده الأسبوع الماضي بعد أن أكد شقيقته أنه قام بطرد والدته من منزل العائلة.

وقال أديبايور ردا على ذلك في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإنجليزية "كيف لي أن أثق في والدتي وهي تستخدم الجوجو (نوع من أنواع السحر) ضدي وبمساعدة شقيقتي".

ويمر أديبايور بفترة عصيبة مع توتنام إذ تشير التقارير إلى أن ناديه قد يتخلى عنه في يناير المقبل بعد الأداء الضعيف الذي قدمه هذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع