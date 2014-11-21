«الخارجية» الروسية: الأطباء المصريون حاولوا إنقاذ «كوزنيتسوف» لآخر لحظة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، أن الأطباء المصريين حاولوا حتى اللحظات الأخيرة إنقاذ حياة السائح الروسي، يفجيني كوزنيتسوف، البالغ من العمر 39 عاما، والذي نقل إلى مستشفى «الكوثر» في الغردقة، وهو في حالة غيبوبة، 11 نوفمبر الجاري، وقام أطباء روس قدموا من موسكو خصيصا بإجراء عملية جراحية له.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس»، الخميس، عن مصدر بالخارجية الروسية قوله: إن «أطباء المستشفى الذي نقل إليه السائح في الغردقة بذلوا على مدى نصف ساعة كل الجهود من أجل إنقاذ حياته، واستمرت كل الأجهزة الطبية التي كان مربوطا بها بالعمل حتى تم تأكيد واقعة وفاته».

كانت بعض وسائل الإعلام زعمت أن الأطباء المصريين قاموا بفصل السائح الروسي عن جهاز التنفس الاصطناعي لأن اقاربه لم يتمكنوا من تسديد نفقات العلاج، غير أن بيان وزارة الخارجية الروسية أكد أنه خلال نصف ساعة نفذ الأطباء كل الأعمال اللازمة لإنعاش قلب السائح، ولكن دون فائدة، مؤكدا أن كافة أجهزة الانعاش المربوطة به كانت تعمل بانتظام بما في ذلك جهاز التنفس الاصطناعي، موضحا أن السفارة الروسية في مصر كانت على اتصال مع أقارب «كوزنيتسوف»، وقدمت لهم كل المساعدة اللازمة.